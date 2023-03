Börse Asien Asien-Börsen ohne gemeinsame Richtung

Inflationsdaten aus China zeigen, dass die Inlandsnachfrage noch schwächelt. Japans Wirtschaft ist unterdessen geringer gewachsen als erwartet.

Tokio Die Märkte in Japan setzen am Donnerstag ihre Rally fort. Die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell, dass noch keine Entscheidung hinsichtlich des Umfangs der wohl nächsten Zinsanhebung im März gefallen sei, zerstreute die Sorgen der Anleger über einen größer als zunächst erwarteten Zinsschritt. Die Währungshüter würden dies erst tun, wenn sie die bis dahin noch erwarteten wichtigen Wirtschaftsdaten gesehen haben, sagte Powell am zweiten Tag seiner Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses.

"Powells Hauptszenario ist nach wie vor eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, er wollte also eine Warnung an den Markt senden - das ist meine Interpretation", sagte Kenji Abe, Aktienstratege bei Daiwa Securities.

