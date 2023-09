Börse Asien Konjunkturdaten und Stützungsmaßnahmen treiben China-Börse

China will seinen Immobiliensektor und den Yuan stützen. Anleger begrüßen die Maßnahmen. Die wichtigsten Indizes schließen im Plus.

Anleger blicken auf die konjunkturelle Entwicklung in China. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse in Shanghai

Tokio, Peking Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine Abwendung der Krise im chinesischen Immobilienmarkt haben die Börsen der Volksrepublik gestützt. Der Shanghai-Composite gewann 0,3 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen rückte um 0,6 Prozent vor.

Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage in der Privatwirtschaft ist die Produktionstätigkeit in China im August gestiegen und hat die Schätzungen der Analysten übertroffen.

Zuletzt hatten die chinesische Zentralbank und die Finanzaufsicht zudem bekanntgegeben, den angeschlagenen Immobilienmarkt mit mehreren Maßnahmen stützen zu wollen. Ab 25. September sollen die Zinsen von bereits bestehenden Hypothekenkrediten für Erstkäufer von Immobilien gesenkt werden.

Zugleich kündigten mehrere Metropolen – darunter Shenzhen, Guangzhou und Wuhan – an, die bislang geltenden Regeln für die Vergabe von Hypotheken zu lockern.

