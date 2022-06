Börse Frankfurt Dax trotzt schwachem Ifo-Index – und schließt deutlich im Plus

Der unerwartet schwache Ifo-Geschäftsklimaindex kann die Anleger nicht neuerlich schocken. Dax und Euro Stoxx 50 schließen zum Wochenende deutlich fester.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die europäischen Märkte schließen nach einem bewegten Vortageshandel am Freitag im Plus. Der deutsche Leitindex Dax konnte im Tagesverlauf zulegen und kletterte immer wieder über die viel beachtete 13.000-Punkte-Marke. Zum Handelsschluss lag der Dax rund 1,6 Prozent im Plus bei 13.118 Zählern. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg sogar um drei Prozent auf 3539 Punkte.

Die überraschend schlechte Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft konnte die Investorenlaune offenbar nicht neuerlich trüben. Nach zuvor zwei Anstiegen fiel der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex unerwartet deutlich auf 92,3 Zähler von 93,0 Punkten im Vormonat, wie das Münchener Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf 92,9 Punkte erwartet. „Steigende Energiepreise und die drohende Gasknappheit bereitet der deutschen Wirtschaft große Sorgen“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten jeweils skeptischer als zuletzt.

