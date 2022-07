Börse New York Wall Street schließt im Plus – Chip-Aktien geraten unter Druck

Kurz vor dem langen Wochenende haben die Anleger in den USA noch deutlich zugegriffen. Der Ausblick von Micron trübte aber die Stimmung im Chipsektor.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich.

New York Nach dem schlechtesten Börsenhalbjahr seit Jahrzehnten hat sich die Wall Street vor dem langen Feiertagswochenende in den USA etwas erholt. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 31.097 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 11.128 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 3825 Punkte zu. Das Wochenfazit war jedoch negativ: Der Dow verlor 1,3 Prozent, der S&P 2,2 Prozent und die Nasdaq 4,1 Prozent. Der S&P hatte am Donnerstag seine schwächsten ersten sechs Monate seit 1970 hinter sich gebracht. Am Montag bleiben die Märkte in den USA wegen eines Feiertages geschlossen.

