Börsen Asien US-Schuldenstreit drückt Asien-Börsen ins Minus

Ein drohender Zahlungsausfall der USA belastete auch die Märkte in Asien. Risikoreiche Investitionen wurden von den Anlegen gemieden.

Die Anleger in Asien hielten sich zurück. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Der anhaltende Streit in den USA über eine Anhebung der Schuldenobergrenze hat die Anleger in Asien am Donnerstag vorsichtig gestimmt. Im Ringen um eine Einigung bezeichneten die Unterhändler von Präsident Joe Biden und des Verhandlungsführers der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, die Gespräche zuletzt zwar als produktiv. Eine Lösung ist jedoch bislang nicht in Sicht.

Der Streit hänge wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten, urteilten die Analysten der Helaba. Werde die US-Regierung zahlungsunfähig, könnte ein kompletter Stillstand der Finanzmärkte und der Wirtschaft die Folge sein, warnte Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.

Die Rating-Agentur Fitch drohte den USA bereits mit einer Herabstufung der Top-Bonitätsnote „AAA“. In Tokio hielt sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit 30.800 Zählern 0,4 Prozent im Plus – gestützt wurde der japanische Leitindex vor allem durch ein Plus von rund 16 Prozent des Halbleiter-Ausrüsters Advantest.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen