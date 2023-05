 Dax aktuell: Dax am Nachmittag ohne Impulse – 16.000-Punkte-Marke rückt in die Ferne

Wegen schlechter Konjunkturdaten notiert der deutsche Leitindex schwach. Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt die Hängepartie um die US-Schuldengrenze. Siltronic verzeichnet dank KI-Boom einen Kurssprung.

Düsseldorf Belastet von schlechten Konjunkturzahlen ist der deutsche Leitindex mit Verlusten in den Donnerstag gestartet. In den ersten Handelsstunden verlor der Dax zwischenzeitlich 0,7 Prozent. Am Mittag glich er einen Teil der Verluste aus und kratzt seitdem am Schlusskurs von Mittwoch.

Für Pessimismus an den Märkten haben am Donnerstag Konjunkturdaten gesorgt. Demnach ist Deutschland im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht.

Der kurze Ausflug über die Marke von 16.000 Punkten scheint damit vorüber zu sein. Am vergangenen Donnerstag hatte sich das Frankfurter Börsenbarometer über die psychologisch wichtige Grenze geschoben und dort vier Handelstage lang gehalten.

Am vergangenen Freitag erreichte der Dax mit 16.331 Zählern sogar einen neuen Rekordwert. Seitdem allerdings ging es abwärts. Am gestrigen Mittwoch rutschte der Dax sogar wieder deutlich unter die 16.000-Punkte-Schwelle. Er schloss bei 15.842 Zählern mit einem Minus von fast zwei Prozent.

