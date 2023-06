Der deutsche Leitindex ist unter die Marke von 15.800 Punkten gefallen. Auf ihrer Notenbankkonferenz bekräftigt die EZB den straffen Kurs zur Inflationsbekämpfung.

Düsseldorf Am ersten Tag der europäischen Notenbankkonferenz zeigen sich Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt kaufunwillig. Am Dienstagnachmittag notiert der Leitindex Dax mit leichten Verlusten bei 15.788 Punkten. Er unterschreitet damit sogar die Marke von 15.800 Punkten, die er seit Anfang Juni verteidigen konnte.

Der Dax verpasst es weiterhin, aus der aktuellen Verlustserie auszubrechen, die bereits seit sechs Handelstagen andauert. Seit Jahresbeginn hat es noch nicht so viele Handelstage gegeben, an denen das Frankfurter Börsenbarometer nacheinander im Minus schloss.

Auch am Montag war der Dax mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 15.813 Punkten aus dem Handel gegangen. Viel Zeit bleibe dem Aktienmarkt nicht mehr für einen Ausbruch, bevor ihn die Sommerpause einhole, kommentiert Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC Markets.

