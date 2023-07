Das geringe Handelsvolumen zeigt, dass viele Börsianer im Urlaub sind. Die niedrige Zahl an gehandelten Aktien lässt auch eine weitere Schlussfolgerung zu.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Dienstag weiter freundliche Stimmung, Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde bei 15.714 Punkten und damit 0.3 Prozent höher gegenüber dem Schlusskurs am Montag. Bereits zum Wochenauftakt konnte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent zulegen.

Am Handelsvolumen lässt sich ablesen, dass viele Börsianer bereits im Urlaub sind. Mit rund 53 Millionen gehandelten Stücken ist dieser Wert am Montag auf den tiefsten Stand der vergangenen drei Wochen gefallen. In den vergangenen vier Wochen lag der Wert im Durchschnitt bei 74 Millionen Papieren, die den Besitzer wechselten.

Dieses geringe Handelsvolumen ist für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners ein Indiz, dass der Zeitpunkt für einen tragfähigen Boden noch nicht gekommen ist. Üblicherweise wird ein Boden bei einem Index erst erreicht, wenn die Kurse bei einem hohen Handelsvolumen deutlich abrutschen. Davon kann noch keine Rede sein.

