Dax aktuell Dax dreht leicht ins Plus – 16.000-Punkte-Marke im Fokus

Am Mittwoch hoffen Anlegerinnen und Anleger auf geldpolitische Signale. Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten bleibt in Reichweite.

Düsseldorf Nach den steigenden Kursen der vergangenen Tage halten sich Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch zunächst zurück, erst im späteren Handelsverlauf schafft es der Deutsche Aktienindex in die Gewinnzone. Am Nachmittag notiert der Leitindex mit 0,1 Prozent leicht höher bei 15.895 Punkten.

Insgesamt befindet sich der Dax zuletzt auf Rekordkurs: In den vergangenen vier Handelstagen erreichte er vier neue Jahreshochs – und näherte sich dabei immer weiter der Marke von 16.000 Punkten an. Das derzeitige Jahreshoch liegt bei 15.916 Punkten. Am Dienstag schloss der Dax 0,6 Prozent fester bei 15.882 Punkten.

Es gilt als wahrscheinlich, dass der Leitindex die 16.000er-Marke erreichen wird. Dafür spricht, dass die Aufwärtsbewegung des gesamten Jahres 2023 intakt ist. So hat etwa Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, sein neues Kursziel bei 16.600 Punkten festgesetzt.