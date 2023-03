Dax aktuell Dax gibt weiter nach – Profis ändern ihre Zinserwartungen deutlich

Der Leitindex ist sozusagen zurück in alte Zeiten gefallen, in die Seitwärtsbewegung seit Anfang Februar. Doch nun dürften die Schwankungen größer werden.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht nicht mehr die Jagd nach einem neuen Jahreshoch im Fokus, sondern die Frage: Wie tief kann der Leitindex fallen? Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,2 Prozent im Minus und wird bei 15.534 Punkten gehandelt.

Noch am gestrigen Dienstag markierte das Börsenbarometer mit 15.706 Zählern ein neues Jahreshoch. Doch die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der mehr Tempo bei den Zinserhöhungen in Aussicht stellte, ließ den Index bis auf 15.544 Punkte abrutschen.

Der Verlauf am gestrigen Handelstag und der Auftakt am heutigen Mittwoch ähneln bislang der Situation Anfang Februar. Auch am 9. Februar erreichte der Dax mit 15.658 Punkten ein neues Jahreshoch, rutschte noch am selben Tag ins Minus. Am Folgetag gingen die Verluste weiter und lagen gegenüber dem Jahreshoch bei insgesamt 400 Punkten. Anschließend stieg der Dax wieder. Wiederholt sich diese Börsengeschichte?

