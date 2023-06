Dax aktuell Dax knackt erneut die 16.000-Punkte-Marke – Einigung auf US-Schuldenobergrenze lässt Anleger aufatmen

Frankfurt Der deutsche Leitindex Dax legt am Freitag deutlich zu. Nach zaghaftem Start kletterte das Börsenbarometer bis zum Mittag um gut ein Prozent auf 16.022 Punkte, überschritt damit wieder die viel beachtete 16.000-Punkte-Marke. Am Donnerstag ist der Dax bereits um 1,2 Prozent gestiegen.

Investoren reagieren erleichtert auf die endgültige Einigung über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Am späten Donnerstagabend hat auch die zweite Parlamentskammer, der Senat, das von Präsident Joe Biden unterstützte Gesetz verabschiedet, das die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar aufhebt – und damit einen historische Zahlungsausfall abwendet. Der Senat stimmte mit 63:36 Stimmen für den Gesetzentwurf, der am Mittwoch bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war.

Damit endet eine lange politische Zitterpartie, die an den Märkten große Sorgen vor einer wirtschaftlichen Krise ausgelöst hatte. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt gewarnt, dass der US-Regierung ohne eine Einigung bereits am 5. Juni die Barmittel ausgehen würden. Die Lösung kam somit knapp vor Ablauf der Frist zustande.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, äußerte sich erleichtert. „Wir haben einen katastrophalen Zahlungsausfall verhindert“, sagte er. Dabei hätten vor allem die Demokraten die Einigung über die Ziellinie getragen, denn in beiden Kongresskammern hätten mehr Demokraten als Republikaner für den Deal gestimmt.

Auch die Märkte in Asien reagierten positiv auf die endgültige Einigung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 1,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index an der Börse Hong Kong kletterte sogar um rund vier Prozent, der CSI-300-Index der wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 1,4 Prozent zu.

Anleger warten gespannt auf den neuen US-Arbeitsmarktbericht

Nun konzentrieren sich Anleger und Ökonomen auf das nächste wichtige Ereignis in den USA. Am frühen Nachmittag deutscher Zeit wird der Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. Von Reuters befragte Experten erwarten einen weiterhin soliden Stellenaufbau von 190.000 Jobs, der allerdings nicht mehr annähernd an die im April erreichte Zahl von 253.000 neuen Stellen heranreichen würde.

Der Arbeitsmarkt gilt als wichtiger Faktor für die künftige Ausrichtung der Geldpolitik. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Firmen- und Privatkunden der Deutschen Bank, sagt: „Der heutige US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai könnte Hinweise darauf geben, ob die US-Notenbank am 14. Juni tatsächlich eine Zinspause einlegen wird.“

Bereits am Donnerstag wies der Bericht der privaten Agentur ADP auf einen anhaltend starken Arbeitsmarkt hin. Sollten auch die heutigen Daten robust ausfallen, könnten sich die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung verfestigen, meint der Stratege.

Investoren halten aktuell eine weitere Zinserhöhung im Juni, eher noch im Juli für wahrscheinlich. Das leiten sie auch aus Reden von Vertretern der US-Notenbank Fed ab. Wichtige Indizien dafür sind die anhaltend hohe Inflation und der weiterhin solide Arbeitsmarkt.

Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank verweist auf eine Erklärung der bekannten Ökonomen Ben Bernanke und Olivier Blanchard, die die Inflationsdynamik in und nach der Pandemie genauer analysiert hätten. Demnach dürfte es der Fed nicht gelingen, die Inflation ohne einen deutlicheren konjunkturellen Abschwung wieder auf ihr Zielniveau zurückzuführen. Folglich werde die Fed wohl erst eine Entspannung am Arbeitsmarkt sehen wollen, bevor sie eine weniger straffe Geldpolitik in Betracht ziehe, meint die Analystin.

Ölmarkt vor der Entscheidung der Opec-plus-Länder am Wochenende im Blick der Investoren

Ebenfalls im Blick stehen aktuell die Ölpreise, die in dieser Woche einmal mehr ins Minus gedreht hatten, sich aber zum Ende der Woche erholen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent verteuerte sich für ein 159-Liter-Fass (Barrel) am Freitagvormittag um mehr als ein Prozent auf 75,50 Dollar, nachdem der Preis am Donnerstag schon gut zwei Prozent gestiegen war. Ähnlich legt der Preis für die US-Sorte WTI zu auf über 70 Dollar pro Barrel.

>> Lesen Sie hier: Warum es beim Opec-Treffen zwischen Saudi-Arabien und Russland zu Spannungen kommen könnte

„Das ist eine sehr interessante Entwicklung vor dem Treffen des Ölkartells Opec plus am Wochenende und nach der Aussage des saudi-arabischen Energieministers, der die Investoren vor Wetten auf weiter steigende Preise gewarnt hatte“, sagte Craig Erlam, Analyst vom US-Handelshaus Oanda. Rohstoffexperten sind allerdings eher skeptisch, ob die Fördergemeinschaft ihre Produktion erneut kappt.

Blick auf Einzelwerte:

Adidas: Zu den größten Gewinnern im Dax zählen Adidas-Papiere mit einem Plus von gut vier Prozent. Sportartikelhersteller profitieren von der guten Stimmung in der Branche nach den positiv ausgefallenen Zahlen des Yoga-Bekleidungsherstellers Lululemon. Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn.

Puma: Im MDax legten auch die Aktien des Wettbewerbers Puma um 4,3 Prozent zu.

Immobilienwerte: Die Immobilienwerte gehen zum Wochenschluss auf Erholungskurs. Vonovia legen um mehr als fünf Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im Dax. Im MDax rücken TAG Immobilien und LEG Immobilien um jeweils 5,5 Prozent vor. Aroundtown kommen auf ein Plus von rund drei Prozent.

Dem Sektor machten zuletzt vor allem die Folgen der gestiegenen Zinsen und die nach oben geschossenen Baukosten zu schaffen. Die Tatsache, dass EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag die Wichtigkeit weiterer Zinserhöhungen betonte, sorgte laut einem Händler bei vielen Titeln für einen zusätzlichen Dämpfer. Seit Jahresbeginn kommen etwa Vonovia und LEG Immobilien auf ein Minus von mehr als 20 Prozent.

Pro Sieben Sat: Die Aktien des Medienhauses aus dem MDax verteuerten sich um 2,3 Prozent, nachdem die tschechische Milliardärin Renáta Kellnerová ihre Beteiligung an dem TV-Produzenten aufgestockt hatte. Die von ihr kontrollierte PPF-Gruppe erhöhte ihren Anteil inklusive Finanzinstrumente auf 15,04 Prozent.

Ceconomy: Die Papiere des Elektronikhändlers aus dem SDax stiegen im Tagesverlauf um 3,7 Prozent. Das Handelsunternehmen will bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden, wie es auf seinem Kapitalmarkttag ankündigte. Dabei wollen die Düsseldorfer deutlich mehr Umsatz im Online-Handel machen. Zudem sollen die Ladengeschäfte von MediaMarkt und Saturn umfassend modernisiert werden.

