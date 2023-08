Die ersten drei Wochen im August endeten jeweils im Minus. Solch eine Serie ist in der Dax-Historie ungewöhnlich – und lässt auf eine Gegenreaktion hoffen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt holt einen weiteren Teil seiner Verluste aus der Vorwoche wieder auf. Der Dax klettert im Vormittagshandel um ein Prozent nach oben auf 15.763 Punkte, ein Plus von rund 160 Zählern.

Dabei profitieren die deutschen Indizes von den positiven Vorgaben aus den USA. Nach dem Handelsschluss in Europa sind die breiten Börsenbarometer jenseits des Atlantiks zum Wochenauftakt deutlich gestiegen.

Dazu gibt es heute keine großen Neuigkeiten aus China, was angesichts der schlechten Entwicklung in den vergangenen Tagen schon als positive Nachricht zu werten ist. An den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es ebenso aufwärts.

Trotz der heutigen Kursgewinne zum Handelsauftakt fehlt beim deutschen Leitindex die klare Richtung. Obwohl es mehrere Anzeichen für eine zumindest kurzfristige Erholung gibt, kommt der Dax nicht richtig vom Fleck.

