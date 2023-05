Inmitten zahlreicher Quartalszahlen bleiben Anlegerinnen und Anleger zurückhaltend. Suse-Aktien brechen nach einer Prognose um gut 23 Prozent ein.

Düsseldorf Anleger sind am Donnerstagmorgen zunächst vorsichtig: Der Dax notiert am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent im Plus bei 15.949 Punkten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent niedriger bei 15.896 Zählern geschlossen.

Am Donnerstag steht der deutsche Leitindex im Zeichen der Quartalszahlen: Bereits vor Handelsstart öffneten gleich mehrere große Dax-Konzerne ihre Bücher: Merck, RWE, Deutsche Telekom, Bayer und Hannover Rück. Die Ergebnisse fielen gemischt aus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen