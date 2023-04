Dax aktuell Dax liegt leicht im Minus – 16.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus

Düsseldorf Nach den steigenden Kursen der vergangenen Tage startet der Dax verhalten in den Mittwochshandel. Der Leitindex notiert in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent tiefer bei 15.853 Punkten.

Insgesamt befindet sich der Dax zuletzt auf Rekordkurs: In den vergangenen vier Handelstagen erreichte er vier neue Jahreshochs – und näherte sich dabei immer weiter der Marke von 16.000 Punkten an. Das derzeitige Jahreshoch liegt bei 15.916 Punkten. Am Dienstag schloss der Dax 0,6 Prozent fester bei 15.882 Punkten.

Es gilt als wahrscheinlich, dass der Leitindex die 16.000er-Marke erreichen wird. Dafür spricht, dass die Aufwärtsbewegung des gesamten Jahres 2023 intakt ist. So hat etwa Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, sein neues Kursziel bei 16.600 Punkten festgesetzt.

Bislang war ein Ausbruch über 16.000 Zähler jedoch nicht nachhaltig. Der deutsche Leitindex beendete bisher keinen Börsenmonat über diesem Niveau. Sollte sich das nun ändern, wäre das durchaus eine Überraschung.

Am Mittwoch hoffen Anlegerinnen und Anleger auf geldpolitische Signale. Gleich drei Notenbanker wollen sich äußern: John Williams, Chef der Fed New York, EZB-Chefökonom Philip Lane und EZB-Direktorin Isabel Schnabel.

Weitere Hinweise erwarten Anlegerinnen und Anleger von der Veröffentlichung des „Beige Book“; dem Konjunkturbericht der Fed. Er könnte weitere Anhaltspunkte liefern, wie die Notenbanker auf die konjunkturelle Lage blicken. Der Bericht wird um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht.

Die Vorgaben aus den USA sind durchwachsen: Die Wall Street zeigte sich am Dienstag kaum verändert. Die asiatischen Börsen haben derweil am Morgen leicht nachgegeben.

Blick auf Euro und Öl

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,46 US-Dollar, 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sank um 28 Cent auf 80,58 Dollar.

Zur Wochenmitte rücken Lagerdaten aus den USA in den Blick. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren neben Saudi-Arabien und Russland zu einem der größten Erdölproduzenten der Welt entwickelt.

Der Euro lag am Mittwochmorgen weiter bei knapp 1,10 Dollar. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite.

Blick auf Einzelwerte

Hypoport: Nach einem schwachen Schlussquartal sieht der Finanzdienstleister Besserungstendenzen vor allem bei privaten Immobilienfinanzierungen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mit Rekordwerten brach das Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2023 allerdings um mehr als die Hälfte auf 253,6 Millionen Euro ein, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Die Papiere verlieren 1,5 Prozent.

