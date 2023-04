Dax aktuell Dax notiert leicht im Plus – Produktionszahlen stützen die Börse

Die Anleger zeigen sich am Donnerstag zurückhaltend. Im Fokus stehen neben den deutschen Konjunkturdaten die Veröffentlichung von US-Jobdaten am Nachmittag.

Düsseldorf Anlegerinnen und Anleger halten sich am Donnerstag weiter zurück. Der deutsche Leitindex notiert 0,2 Prozent im Plus bei 15.557 Punkten.

Am gestrigen Mittwoch blieben Anleger nach Veröffentlichung enttäuschender US-Jobdaten vorsichtig. Der Dax schloss 0,5 Prozent im Minus bei 15.520 Punkten, nachdem er am Dienstag bei 15.737 Zählern ein neues Jahreshoch erreicht hatte.

Nach den steilen Anstiegen in der vergangenen und laufenden Handelswoche sind Rücksetzer wie am Mittwoch keine Überraschung. Die Aussichten mit Blick auf die Charttechnik bleiben optimistisch. Denn durch das neue Jahreshoch vom Dienstag ist die Marke von 16.000 Punkten in den Fokus gerückt – und danach auch die Rekordmarke von 16.290 Punkten.

