Dax aktuell Dax schließt den dritten Tag in Folge im Plus – Anleger setzen auf zyklische Werte

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt an seine jüngste Erfolgsserie angeknüpft. Der Leitindex Dax gewann am Montag 0,7 Prozent und ging bei 12.960 Punkten aus dem Handel. Am Nachmittag hatte der Index aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben .Das Tageshoch lag bei 13.062 Zählern.

Es war der dritte Handelstag in Folge, an dem der Dax über dem Vortagesniveau schloss. Damit hat sich das Gesamtbild zwar leicht gebessert. Unterm Strich sind die jüngsten Entwicklungen aber nicht mehr als eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend.

Zu den größten Gewinnern zählten am Montag zyklische Werte, etwa Automobilwerte und Sportartikelhersteller sowie Bankaktien. Die Deutsche Bank gewann im Leitindex Dax 3,5 Prozent, die Commerzbank im Nebenwerteindex MDax vier Prozent. Der europäische Branchenindex legte zwei Prozent zu.

Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Ratssitzung über ihren weiteren Kurs. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits Zinserhöhungen für Juli und September in Aussicht gestellt.

Experten rechnen für Donnerstag mit einer Anhebung um einen viertel Prozentpunkt. Ein noch größerer Schritt gilt aber nicht als völlig ausgeschlossen. Die meisten Banken profitieren tendenziell davon, weil dadurch ihre Gewinnmarge im Kreditgeschäft steigt.

Zudem legten am Montag mit Goldman Sachs und der Bank of America zwei weitere US-Institute Quartalszahlen vor. Diese verzeichneten zwar beide einen Gewinneinbruch, die Ergebnisse fielen aber besser aus als von Analysten erwartet. Daher notieren auch die Aktien an der Wall Street in der Gewinnzone.

Ursache für die schlechteren Ergebnisse war der trübere Konjunkturausblick. Dieser schlägt sich unter anderem in einer höheren Risikovorsorge und geringeren Erlösen im Investmentbanking nieder.

Goldman Sachs verzeichnete in den drei Monaten bis Ende Juni unterm Strich Erlöse von 2,9 Milliarden Dollar und damit 47 Prozent weniger als vor einem Jahr. Ähnlich ist die Situation bei der Bank of America. Der Gewinn ging hier im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar zurück.

In der vergangenen Woche hatten mehrere Institute mit ihren Ergebnissen enttäuscht. So vermeldeten die größte US-Bank JP Morgan ebenso wie Konkurrent Morgan Stanley im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebniseinbruch. JP Morgan kündigte daraufhin an, den im April avisierten milliardenschweren Rückkauf eigener Aktien vorerst auszusetzen, um höhere Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das wiederum setzte den Papieren der Großbank deutlich zu.

Regierungskrise in Italien belastet die Nerven

In Europa steht zu Wochenbeginn vor allem die Regierungskrise in Italien im Fokus der Anleger. In der vergangenen Woche hatte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi seinen Rücktritt erklärt, nachdem sich die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung bei einer wichtigen Senatsabstimmung über ein Konjunkturpaket enthalten hatte.

Staatspräsident Sergio Mattarella lehnte den Rücktritt zunächst ab. Draghi wird voraussichtlich am Mittwoch erklären, ob er einen weiteren Versuch unternimmt, die Regierung fortzusetzen, oder ob er an seinem Rücktritt festhält.

Blick auf die Einzelwerte

BASF: Die Aktien zählten nach einer Analystenstudie mit einem Kursgewinn von drei Prozent zu den stärksten Werten. Matthew Yates von der Bank of America empfahl die Papiere der Ludwigshafener mit einem Kursziel von 50 Euro zum Kauf und machte damit eine Kehrtwende nach seiner zuletzt skeptischen Einstufung.

Erholungskurs beim Dax geht weiter

Covestro: In einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ hat der Finanzvorstand des Chemiekonzerns Covestro, Thomas Toepfer, am Wochenende erklärt, dass das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal am oberen Rand der prognostizierten Spanne von 430 bis 560 Millionen Euro liegen wird. Die bisherige Konsensschätzung liegt bei 500 Millionen Euro. Die Aktie legte zwei Prozent zu.

Stellantis: Der französische Autokonzern beendet sein Joint Venture mit dem chinesischen Autobauer GAC. Infolgedessen fallen im ersten Halbjahr zahlungswirksame Wertminderungen von rund 297 Millionen Euro an, wie der Konzern am Montag mitteilte. Stellantis hatte zuvor seine Absicht verkündet, seinen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen, das seit 2010 Jeeps herstellt, auf 75 Prozent aufzustocken. Der Plan wurde vom chinesischen Partner umgehend zurückgewiesen. Die Aktie gewann 2,4 Prozent.

Uniper: Der Gaskonzern zapft seine verbleibenden Liquiditätsreserven an. Die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW in Höhe von zwei Milliarden Euro sei nun vollständig in Anspruch genommen worden, teilte das Unternehmen mit. Die Uniper-Anteilsscheine stiegen um 0,6 Prozent.

Haleon: Das Börsendebüt des Anbieters von „Voltaren“-Salbe verlief mäßig. Die Aktien pendelten in London lange um ihren Eröffnungskurs von 330 Pence und lagen später sogar bei nur 314 Pence. Damit wurde die Konsumgütersparte des Pharmakonzerns Glaxo-Smithkline mit umgerechnet insgesamt 36,5 Milliarden Euro bewertet. Analysten hatten Haleon einen Börsenwert von bis zu 56,5 Milliarden Euro zugetraut.

Direct Line: Eine Gewinnwarnung lässt die Aktien britischer Autoversicherer abrutschen. Die Titel von Direct Line fielen an der Börse in London mehr als 14 Prozent auf ein Achtjahrestief, nachdem der Kfz-Versicherer seine Rentabilitätsprognose senkte und die zweite Tranche eines Aktienrückkaufs verschob. Auch bei den Rivalen Admiral und Sabre Insurance Group ging es deutlich bergab.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.