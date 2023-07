Der Dax bricht aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung aus. Viele Anlageprofis haben in den vergangenen Handelstagen ihre Short-Positionen aufgelöst.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat am Tag nach der Zinserhöhung in den USA seine mehrwöchige Seitwärtsspanne nach oben verlassen. Und die Zinsentscheidung der EZB hat die Rally am heutigen Donnerstag weiter beflügelt.

Zum Handelsschluss notierte der Dax bei 16.406 Punkten, ein Plus von 1,7 Prozent oder umgerechnet 275 Punkte gegenüber dem Vortagesschluss. Mit dem heutigen Tageshoch von 16.408 Punkten markierte das Börsenbarometer ein neues Monatshoch, das nur gut 20 Zähler unterhalb des Rekordhochs von Mitte Juni liegt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Straffungskurs im Kampf gegen die hartnäckige Inflation fortgesetzt. Sie hob am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt die Schlüsselsätze wie im Juni um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, steigt somit von 3,50 auf 3,75 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen