Die bisherige Sommerflaute an den Aktienmärkten bot Schnäppchenjägern nur wenige Einstiegschancen. Ab welcher Marke sich das ändern könnte.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex bleibt am Montag den achten Handelstag in Folge über der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Zum Wochenstart konnte der Dax mit 16.191 Zählern ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag verbuchen.

Damit verläuft die obligatorische Sommerpause am deutschen Aktienmarkt weiterhin konstruktiv. Lediglich vor gut zwei Wochen rutschte das Börsenbarometer bis auf 15.456 Punkte ab. Doch innerhalb weniger Tage arbeitete sich der Dax anschließend wieder in Richtung der Rekordstände vor.

Damit gab es für Schnäppchenjäger, die gern während der Sommerpause günstig einkaufen, nur wenige Einstiegschancen. Die fragen sich jetzt: „Haben wir die Chance Anfang Juli verpasst, als der Index auf 15.456 Punkte abrutschte?"

Sollte der Dax über die Marke von 16.240 Punkte steigen und damit ein neues Juli-Hoch erreichen, würden diese Schnäppchenjäger unter Druck geraten. Erst mit Notierungen unterhalb von 16.000 Zählern dürfte der Dax eventuell wieder günstige Einstiegskurse ermöglichen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen