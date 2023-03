Mit leichten Gewinnen startet der Leitindex in den Handelstag. Das Ifo-Institut schürt die Hoffnung der Anleger auf ein Ende der Lieferengpässe. Die Aktie von SMA Solar gewinnt zwölf Prozent.

Düsseldorf Der Deutsche Aktienmarkt setzt seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fort. Eine Stunde nach Börsenöffnung notiert der Deutsche Aktienindex (Dax) ein Prozent im Plus bei 15.484 Punkten. Damit sichert sich der Dax die wichtige Marke von 15.400 Zählern – ein positives Zeichen, sagen die Analysten. Drastische Kurskorrekturen nach unten blieben in den vergangenen Tagen aus.

Zwischenzeitig tastete der Index am Morgen das Niveau von 15.500 Zählern an, konnte dieses allerdings vorerst nicht halten.

Die Voraussetzungen für eine Erholung des Börsenbarometers sind günstig: Kursgewinne im Bankensektor hatten die Stimmung an der Börse am Mittwoch gestützt – der deutsche Leitindex war 1,2 Prozent fester bei 15.328,78 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank starteten auch den heutigen Donnerstag jeweils mit einem leichten Plus von zwei Prozent und 2,8 Prozent.

