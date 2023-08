Die vergangenen Sommer verliefen an der Börse sehr ähnlich: Der Dax notierte im September auf dem gleichen Niveau wie Anfang Juli. Wiederholt sich dieses Szenario?

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt wieder aufwärts. Der Dax kletterte in der ersten Handelsstunde um 0,9 Prozent auf 15.763 Punkten, ein Plus von 130 Zählern gegenüber dem Vorwochenschluss. Die vergangene Handelswoche war die erste im Börsenmonat August, die mit einem Plus geendet war.

Den Anlass für die heutigen Kursgewinne liefert China. Die Regierung in Peking kündigte an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes zu ergreifen. Die Stempelsteuer auf den Aktienhandel beträgt derzeit 0,1 Prozent.

Damit zeigt China, dass es einem weiteren Einbruch der Börsen nicht tatenlos zusehen wird. Die heutige Bewegung dürfte einige, die auf weiter fallende Kurse gesetzt haben, auf dem falschen Fuß erwischt haben.

