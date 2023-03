Nach der Veröffentlichung einer niedrigeren Inflationsrate hält der Dax an seinen Tagesgewinnen fest. Er bleibt über der Marke von 15.400 Punkten. Die Aktie von SMA Solar gewinnt fast 20 Prozent.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fort. Am späten Mittag notiert der Deutsche Aktienindex (Dax) ein Prozent im Plus bei 15.477 Punkten.

Einen kleinen Teil seiner Gewinne gibt der Dax nach Veröffentlichung der deutschen Inflationszahlen zwar wieder ab. Laut Statistischem Bundesamt fiel die Teuerungsrate im März auf 7,4 Prozent von 8,7 Prozent im Februar. Anleger befürchten, dass die EZB eine sinkende Inflation als Grund für weitere Zinserhöhungen sieht.

Am generellen Aufwärtstrend des Dax am Donnerstag ändert diese Neuigkeit jedoch nichts. Das Tageshoch liegt bei 15.536 Punkten.

Während lange die Energiepreise Inflationstreiber waren, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprunghaft anstiegen, zieht nun das erhöhte Preisniveau über die gesamte Produktpalette hinweg die Raten in die Höhe. Das erklärt die Deutsche Bundesbank.

