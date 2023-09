Ökonomen rechnen mit einer anhaltenden Konjunkturflaute. Das sorgt für trübe Laune an der Börse. Derweil steigt die Luftfahrtbranche an die Dax-Spitze.

Düsseldorf Der Deutsche Aktienindex (Dax) notiert am Donnerstagnachmittag rund 0,1 Prozent im Plus bei 15.755 Zählern. Damit erholte er sich zwar leicht von seinem schwachen Start am Morgen, zeigt jedoch noch immer keine eindeutige Kursrichtung an. Mit einem Minus von rund 0,5 Prozent ging der Dax bei 15.661 Zählern auf einem neuen Monatstief in den Handel.

Eine Reihe durchwachsener Quartalszahlen und anhaltende Konjunktursorgen belasteten das Frankfurter Börsenbarometer im August. Seit Anfang des vergangenen Monats hat der Dax fast drei Prozent eingebüßt.

Auch in den ersten Handelstagen des Septembers konnte er diese Verluste nicht wettmachen. Im Gegenteil: Dem Leitindex drohen weitere Dämpfer, die ihn in seinem derzeitigen Tief halten könnten.

So wurden am Dienstag gleich mehrere richtungsweisende Daten veröffentlicht. Zum einen ging die Industrieproduktion von Juni auf Juli deutlich stärker zurück als von Ökonomen erwartet.

