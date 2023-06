Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street agieren zurückhaltend – Accenture-Aktie büßt an Wert ein

Die wichtigsten Börsenindizes in den USA liegen im frühen Handel im Minus. Anleger achten im weiteren Verlauf genau auf die Worte von Notenbankchef Powell.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Das Thema Zinsen hält die Wall Street weiter in Atem. US-Anleger blieben am Donnerstag in Erwartung eines erneuten Auftritts von Notenbank-Chef Jerome Powell im Kongress in Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten im frühen Handel je 0,3 Prozent niedriger bei 33.847 und 4353 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 13.478 Punkte.

Powell wird im Handelsverlauf vor dem Banken-Ausschuss sprechen, nachdem er am Mittwoch bei seiner Kongress-Anhörung bereits eine weitere Straffung der Geldpolitik angedeutet hatte. Investoren erwarten nach der jüngsten Beibehaltung der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent eine Zinserhöhung der Fed im Juli. Anleger erhoffen sich darüber hinaus ein klares Signal in Richtung Ende des Anhebungszyklus.

