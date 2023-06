Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street zurückhaltend – Aktie von Gamestop bricht ein

Vor dem Zinsentscheid in der kommenden Woche agieren die Investoren in den USA vorsichtig – trotz ermutigender Arbeitsmarktdaten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die Ungewissheit bezüglich des weiteren Zinskurses der US-Notenbank Fed hat an der Wall Street am Donnerstag für Zurückhaltung gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte kaum verändert bei 33.650 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen in den ersten Minuten nur minimal höher.

Alle Augen richteten sich bereits auf das Treffen der Notenbank in der nächsten Woche. „Wir gehen davon aus, dass die Fed im Juni eine Zinspause einlegt, aber die Tür für eine weitere Erhöhung im Juli offen lassen wird“, sagte Mohit Kumar von Jefferies.

Entscheidend für das weitere Vorgehen der Fed dürften die neuesten Konjunkturdaten sein – allem voran vom Arbeitsmarkt. Der zeigte am Donnerstag überraschend Abkühlungstendenzen, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weit höher ausfiel als gedacht.

