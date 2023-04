Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Schwache US-Einzelhandelsumsätze bremsen Wall Street – Märkte schließen mit Verlusten

US-Einzelhändler nahmen im Februar weniger ein als noch im Vormonat. Trotz der starken Quartalszahlen der US-Großbanken verlieren die US-Indizes.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Schwache Einzelhandelsumsätze in den USA haben die Wall Street trotz starker Bilanzen der US-Großbanken am Freitag ins Minus gedrückt. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 33.886 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls 0,4 Prozent auf 12.123 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4138 Punkte ein. Auf Wochensicht legten jedoch alle drei Indizes zu: Der Dow um 1,2 Prozent, der S&P um 0,8 Prozent und der Nasdaq um 0,3 Prozent.

Die Einnahmen der US-Einzelhändler sanken im März um 1,0 Prozent zum Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet. „Diese Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft tatsächlich so weit verlangsamen könnte, dass wir uns eher um eine Rezession als um eine Inflation sorgen müssen“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

