Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Anleger auf der Hut - Banken und Inflation im Blick

Nach anfänglichen Gewinnen notieren die US-Indizes kaum verändert. Höhere Arbeitslosenzahlen lassen Anleger auf ein Ende der strengen Zinsmaßnahmen hoffen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung wichtiger Preisdaten haben sich die US-Anleger am Donnerstag nur zaghaft vorgewagt. Kursgewinne im Bankensektor bröckelten im Handelsverkauf ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent tiefer bei 32.729 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog 0,3 Prozent auf 4039 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,5 Prozent auf 11.986 Punkte.

Das Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors kehrt Marktteilnehmern zufolge nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen zwar allmählich zurück. Dennoch machten die Anleger nach der jüngsten Kurserholung lieber Kasse. Papiere von JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America rutschten bis zu 1,9 Prozent ab.

