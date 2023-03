Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen drehen im Mittagshandel – First-Republic-Aktie erholt sich von Kurssturz

Die Angst vor weiteren Bankenpleiten beschwert die US-Börsen nur kurz. Vor allem die Aktien der regionalen Geldhäuser legen im Verlauf deutlich zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Angst vor weiteren Bankenpleiten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) hat die US-Börsen weiterhin im Griff. Die wichtigsten Indizes eröffneten den Handelstag im Minus, dann aber stiegen Anleger ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt am Donnerstagmittag 1,1 Prozent im Plus bei 32.224 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 1,5 Prozent auf 3950 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legt mit zwei Prozent stark zu.

Bei US-Regionalbanken ging es stark auf und ab, vor allem bei der First Republic Bank. Nach Börseneröffnung brachen die Papiere um 34 Prozent ein. Der in Schwierigkeiten geratene private US-Kreditgeber prüft einem Bericht zufolge mehrere Optionen, einschließlich eines Verkaufs. Im Verlauf stützte die Aussicht auf eine Rettung den Kurs, am Donnerstagmittag notiert die Bank mit einem Plus von über zehn Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen