Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Minus – Tesla-Aktie erholt sich nach massiven Verlusten wieder etwas

Experten warnen vor dem erneut wachsenden Einfluss der chinesischen Wirtschaft. Nach der Tesla-Talfahrt am Dienstag erholt sich die Aktie heute langsam.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Kurz vor dem Jahreswechsel fassen US-Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. Im Blick standen vor allem die genauen Konsequenzen der Lockerungen der chinesischen Null-Corona-Politik. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 1,1 Prozent tiefer auf 32.875 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,4 Prozent auf 10.213 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 3783 Punkte ein.

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong hebt inzwischen fast alle Corona-Schutzmaßnahmen auf. Am Montag hatte China angekündigt, dass Einreisende ab dem 8. Januar nicht mehr unter Quarantäne gestellt würden. Gleichzeitig haben die neuen Corona-Regeln eine Infektionswelle verursacht. „Es ist die Geschwindigkeit der Veränderungen in China, die die Leute misstrauisch gemacht hat. Die letzten zwei Jahre in der Volksrepublik waren ja ein Debakel“, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill in New York.

