Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street stabilisiert sich – First-Republic-Aktie erholt sich von Kurssturz

Die Angst vor weiteren Bankenpleiten beschwert die US-Börsen nur kurz. Vor allem die Aktien der regionalen Geldhäuser legen im Verlauf deutlich zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach den Kursverlusten im Zuge der Banken-Turbulenzen hat sich die Wall Street am Donnerstag stabilisiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Donnerstag im Verlauf knapp ein Prozent im Plus bei 32.170 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch knapp 600 Zähler tiefer notiert hatte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 1,5 Prozent auf 3952 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq um 2,1 Prozent auf 11.678 Stellen.

„Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen über die Solidität der US-Banken war mit Sicherheit einer der Dreh- und Angelpunkte“, sagte Art Hogan, Chefstratege beim Vermögensverwalter B. Riley. Das US-Bankensystem sei weiter solide und die Amerikaner könnten sich darauf verlassen, dass ihre Einlagen bei Bedarf zur Verfügung stünden, sagte Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats. Dies sei den entschlossenen und energischen Maßnahmen zu verdanken, die im Zuge des Kollapses bei der Silicon Valley Bank ergriffen worden sind.

