Dow, S&P 500, Nasdaq Schwächere US-Arbeitsmarktdaten: Wall Street schließt leicht im Plus

US-Anleger reagieren vorsichtig optimistisch auf etwas schwächere Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie hoffen auf langsamere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage geht es an der Wall Street wieder bergauf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,6 Prozent höher auf 33.781 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 11.082 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3963 Punkte zu.

„Die Märkte scheinen ein kleines Zeitfenster für eine Erholungsrally vor den Inflationsdaten nächste Woche gefunden zu haben, da sie überverkauft waren“, sagte Dennis Dick, Analyst und Händler beim Broker Triple D Trading

Grund seien die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die auf 230.000 von 225.000 in der Vorwoche stiegen. „Diese Daten zeigen, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächt“, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. „Es ist allerdings nur ein Datensatz, der die US-Notenbank Fed zu langsameren Zinserhöhungen bewegen könnte. Entscheidend für ihre längerfristige Geldpolitik werden die Daten zwischen Dezember und Februar sein.“

