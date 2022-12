Digitalisierung Rechtsabteilungen: Der Bedarf an Technologie steigt

Die Herausforderungen für Unternehmensjuristen nehmen stetig zu. Der Rechtsbereich sucht dafür nach Lösungen – auch durch die Automatisierung von Tätigkeiten.

Frankfurt Rechtsabteilungen in Unternehmen sehen sich mit einer Vielzahl neuer und in der Komplexität wachsenden rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, die zudem oft Ausdruck europäischer Harmonisierungsbestrebungen sind. Diese Entwicklungen zwingen sie dazu, ihre Kapazitäten auszubauen – sei es in personeller oder digitaler Hinsicht.

Dass dieser Trend kein neuer ist, verdeutlicht die Zahl der Juristinnen und Juristen in Rechtsabteilungen. Sie ist in den letzten 16 Jahren um 165 Prozent gestiegen. Angesichts knapper Budgets müssen Rechtsabteilungen diesen Wachstumsbedarf vermehrt dadurch ausgleichen, dass sie technologische Lösungen für rechtliche Standardaufgaben (Legal Tech) einsetzen.

Das Angebot an Legal Tech ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zahlreiche Anbieter aus dem In- und Ausland bieten Lösungen für ganz unterschiedliche Bereiche der täglichen Arbeit an.