Wettbewerb Wenn ein Schiedsspruch gegen die öffentliche Ordnung verstößt

Ein ordentliches Gericht ist befugt, die Vereinbarkeit eines Schiedsspruches mit den Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu überprüfen.

Ein Schiedsspruch kann nach der Zivilprozessordnung durch ein ordentliches Gericht aufgehoben werden. (Foto: Photodisc/Getty Images) Justizia in Frankfurt am Main

Frankfurt Nicht selten wählen Unternehmen bei Rechtsstreitigkeiten den Weg zu einem Schiedsgericht. Sie versprechen sich davon die Beschleunigung des Verfahrens, mehr Flexibilität in der Verhandlung und können die Schiedsrichter bestimmen.

Ein Schiedsspruch kann aber nach der Zivilprozessordnung durch ein ordentliches Gericht aufgehoben werden. Das passiert dann, wenn dessen Anerkennung oder Vollstreckung zu einem Ergebnis führt, das der öffentlichen Ordnung, dem „ordre public“ widerspricht, also mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist.

Wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem aktuellen Beschluss ausführt, ist das der Fall, wenn der Schiedsspruch eine Norm verletzt, die die Grundlagen des staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens regelt oder wenn er zu deutschen Gerechtigkeitsvorstellungen in untragbarem Widerspruch steht. Was der BGH ebenfalls in dem Beschluss festgestellt hat: Die Vorschriften der Paragrafen 19, 20 und 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) gehören zu den elementaren Grundlagen des deutschen Rechts.