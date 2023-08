EIB Europäische Investitionsbank: Kredite für E-Akten und Patientendaten

Die EIB investiert Milliarden Euro in Digital-Health-Projekte in Europa. Der Austausch von Gesundheitsdaten und die Modernisierung von Krankenhäusern stehen dabei im Fokus.

Die sieben zentralen Projekte der EIB haben zusammen ein Kreditvolumen von 1,3 Milliarden Euro. (Foto: dpa) Europäische Investitionsbank

Düsseldorf Die Europäische Investitionsbank (EIB) engagiert sich immer häufiger bei digitalen Gesundheitsprojekten. So hat Brainlab erst kürzlich einen Kredit in Höhe von über 50 Millionen Euro von der EIB erhalten. Das Medizintechnikunternehmen aus München will das Geld in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Chirurgie, Radiochirurgie und digitale Gesundheit investieren.

Die EIB nennt auf Anfrage sieben Projekte, die bisher eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens gespielt haben. Sie haben zusammen ein Kreditvolumen von 1,3 Milliarden Euro. Im Mittelpunkt stehen elektronische Patientenakten in Krankenhäusern und der Austausch von Gesundheitsdaten.

