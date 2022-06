 Handelsblatt Live: Im Livestream: Der Handelsblatt Innovation Summit 2022

Seien Sie dabei, wenn wir den ganzen Tag live aus dem Innovationshotspot Dresden senden, über Innovationen, Ideen und die Zukunft des Standorts Deutschland diskutieren.

Handelsblatt Innovation Summit 2022

Bei unserem Handelsblatt Innovation Summit wollen wir auch 2022 wieder zeigen, welche kreativen Ideen und wegweisenden Innovationen danach drängen, aus den Forschungslaboren und Unternehmen zu kommen. Wir schauen in die Algorithmen und Köpfe der spannendsten Unternehmer:innen und Vordenker:innen Deutschlands.

Ein Fokus liegt dieses Jahr dabei auch auf all den Innnovationen, die nur wenige sehen, aber viele zu spüren bekommen: All jene Entwicklungen, die in der Produktion, in den Laboren und in den Maschinenhallen dafür sorgen, dass die Produkte der nächsten Generation, einfacher, schneller, effizienter und vor allem auch nachhaltiger werden. Eben alle, die an der nächsten Industriellen (R)evolution arbeiten.

Wir streamen das Programm am 14. Juni ab 10.15 Uhr live und kostenlos aus verschiedenen Orten in Dresden – jenem ausgezeichneten Wissenschaftsstandort, der viele Start-ups, aber auch Unternehmen, besonders aus den so wichtigen Bereichen IT und Robotik anzieht.

Seien Sie dabei

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Stellen Sie jetzt schon Ihre Frage:

Hier sehen Sie am 14. Juni den Livestream: