Gastkommentar Waffenlieferungen: Verhandlungsdilettantismus in Berlin

Nach langem Ringen liefert Deutschland Leopard-Panzer an die Ukraine. Aber schon viel früher hätte die Verhandlungsposition gestärkt und der Druck auf Putin erhöht werden müssen.

Deutschland liefert aus den Beständen der Bundeswehr zunächst 14 Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine. (Foto: dpa) Kampfpanzer Leopard 2A6

Für mich ist der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ein Täter durch Unterlassung. Es ist mir ein komplettes Rätsel, warum Bundeskanzler Scholz ihm und dem linken Flügel in der SPD in Bezug auf die Lieferung von Leopard 2-Panzern für die Ukraine so viel Gehör schenkte.

Aber auch wenn ich berufsbedingt überzeugt bin, dass man vieles besser machen könnte, akzeptiere ich als Demokrat, dass Werturteile unterschiedlich ausfallen können. Zumindest in einem Punkt sind sich aber sowohl Hardliner gegenüber Putin als auch „Appeaser“ abstrakt einig: eine Verhandlungslösung, wie auch immer die aussähe, ist das beste denkbare Ergebnis. Auch wenn es anscheinend völlig unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was der Ukraine für den Frieden zuzumuten wäre.

Wenn eine Verhandlung irgendwann den Krieg beenden soll, dann sollte man sich bestmöglich darauf vorbereiten. Insbesondere, wenn man nicht irgendwann die Freiheit der Ukraine verscherbeln will.

In einer Verhandlung mit Putin braucht es Hebel