Gastkommentar Der Westen muss beim G20-Gipfel Flagge zeigen

Beim G20-Gipfel auf Bali kann nur ein geschlossenes Auftreten des demokratischen Lagers die internationalen Krisenherde eindämmen, analysiert Günther H. Oettinger.

Der Autor ist Präsident von United Europe e.V. Er war Ministerpräsident von Baden-Württemberg und EU-Kommissar für Energie, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Haushalt und Personal. (Foto: Bloomberg [M]) Günther H. Oettinger

Die internationale Diplomatie steuert Mitte November auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Dann treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die Spitzenvertreter der Europäischen Union beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali. Chinas Führer Xi Jinping wird nach seiner Wiederwahl zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei politisch gestärkt anreisen.

Für US-Präsident Joe Biden gilt wohl das Gegenteil, da die Demoskopen eine Niederlage seiner Partei bei den Zwischenwahlen am 8. November erwarten. Ob Russlands Präsident Wladimir Putin ebenfalls auf die Insel reist, ist offen – womöglich nimmt er per Videoschalte an der Konferenz teil.

Was ist von dem G20-Treffen zu erwarten?