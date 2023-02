Wie Russland drohen weitere autoritäre Regime ihren Nachbarn mit Gewalt. Wir müssen die Ukraine daher voll unterstützen – und über Abrüstung sprechen, fordert Friedrich Merz.

Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU Deutschlands und Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. (Foto: Getty Images (2)) Der Autor

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun schon ein Jahr. Die Bilder der zerstörten Städte, die Nachrichten von den vielen Toten und Verletzten auf beiden Seiten, das Schicksal derer, die überlebt und trotzdem fast alles verloren haben, und schließlich dieser unerschütterliche Wille des ukrainischen Volkes, ihr Land zu verteidigen, bewegen uns Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat.

Meine Begegnung mit Präsident Selenski, meine Gespräche mit der ukrainischen Regierung und mit den vielen betroffenen Menschen im zerstörten Irpin nahe Kiew im letzten Jahr sind mir gegenwärtig wie am Tag selbst. Und nur sehr langsam und entgegen allem, was wir bisher für richtig gehalten haben, beginnen wir zu verstehen: Dieser Krieg markiert eine tiefe Zäsur in unserer Zeitgeschichte. Es gibt eine Zeit davor und eine Zeit danach.

China, Nordkorea und der Iran drohen ihren Nachbarn ebenfalls mit militärischer Gewalt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen