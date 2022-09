In Japan werden im Amtsverkehr die letzten Disketten ausgemustert. Die Frage ist: Warum? Das angeblich antike Format bietet vielerlei Vorzüge.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

In Japan will man nun per Taskforce der Floppy Disk, der guten alten Diskette, den Garaus machen. Die antiken Datenträger werden offenbar noch immer für Behördenprozesse benötigt. Genau wie die CD und die eher exotische Minidisk. Der Digitalminister hat das verlauten lassen, schreibt die NZZ.

Ich frage mich, ob das ein Digitalminister tun sollte. Ist es nicht schön, wenn ein altes Speichermedium in einem verwunschenen Computer einer japanischen Behörde noch ein Leben fristen kann? Ich dachte, gerade ein Digitalminister sollte sich für den Artenschutz bedrohter Medien einsetzen. Der Umstand, dass so ein Floppy-Laufwerk überhaupt noch funktioniert, zeigt doch, dass es sich um ein schützenswertes Objekt handelt.

Warum muss das weg? Findet sich etwa niemand, der mit den wabbeligen kleinen Magnetscheiben umgehen kann? Und werden nicht schon genügend Terrabyte durch die Datenleitungen gepumpt?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen