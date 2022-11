Gastkommentar – Beyond the obvious Uns steht noch sehr viel Geldentwertung bevor

Haushalte, Unternehmen und Staat sind hoch verschuldet. Eine wirksame Inflationsbekämpfung durch die Zentralbank ist so nicht möglich, meint Daniel Stelter.

Niedrige Zinsen und Wertpapierkäufe der Notenbanken wurden nach der Eurokrise zur Dauereinrichtung. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank (EZB)

Wir stecken in der Falle. Jahrzehnte des billigen Geldes haben die Verschuldung auf allen Ebenen auf historisch einmalige Werte getrieben. Nach Daten des Institute of International Finance erreichte die Verschuldung von Staaten, Finanzunternehmen, sonstigen Unternehmen und privaten Haushalten in den Industrieländern in den ersten Monaten dieses Jahres neue Höchststände. Des einen Schulden sind des anderen Vermögen, weshalb einige Kommentatoren die Auffassung vertreten, dass die Schulden kein Problem sind.

Wie im Jenga-Spiel haben wir einen hohen Turm mit immer wackeligerem Fundament gebaut. Unternehmen haben die Eigenkapitalrendite durch den Einsatz von Fremdkapital gesteigert. Investoren sind angesichts geringer Zinsen größere Risiken eingegangen, haben immer mehr Geld in illiquide Anlagen wie Private Equity – direkte Unternehmensbeteiligungen – gesteckt und dafür Schulden gemacht, um die Rendite zu steigern.