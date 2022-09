Gastkommentar – Homo oeconomicus Eine schwere Wirtschaftskrise steht bevor – Vier Gründe, die dafürsprechen

Entgegen der Behauptung prominenter Ökonomen ist ein Stopp der Gasimporte nicht verkraftbar, meint Tom Krebs. Er fordert entschlossene Gegenmaßnahmen.

Ohne die Energiekrise 2022 hätte laut Krebs eine starke wirtschaftliche Erholung stattgefunden. (Foto: dpa) Gas

Die jüngsten Prognosen der Wirtschaftsinstitute haben bestätigt, was viele bereits vermutet hatten: Die Energiekrise drückt die deutsche Wirtschaft in eine Rezession.

So schätzt das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr nach Beginn des Ukrainekriegs – also von April 2022 bis März 2023 – um mehr als zwei Prozent niedriger liegen wird als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist etwas optimistischer und prognostiziert einen BIP-Verlust von einem Prozent.

Nun sagen einige Ökonomen, dass ein BIP-Rückgang von ein oder zwei Prozent nicht so dramatisch wäre – die Rezession sei sozusagen „handhabbar“. Zudem propagierte eine Gruppe von Wirtschaftsprofessoren, darunter Rüdiger Bachmann, Andreas Peichl und Moritz Schularick, die Position, dass die wirtschaftlichen Folgen hoher Energiepreise durch den Ausfall russischer Gasimporte nicht über einen BIP-Verlust von drei Prozent hinausgehen könnten. Es gibt mindestens vier Gründe, warum solche Thesen irreführend sind.