Gastkommentar – Homo oeconomicus Der niedrige Euro-Kurs ist kein Zeichen der Schwäche der Währungsunion

Manch einer sieht in dem Kursverlust des Euros ein Signal der politischen Schwäche. Grund für Panik ist der schwache Wechselkurs aber nicht, meint Peter Bofinger.

Peter Bofinger ist Ökonomieprofessor an der Universität Würzburg und war Mitglied des Sachverständigenrats. Der Autor

Seit Mai 2021 hat der Euro fast ein Fünftel seines Werts gegenüber dem US-Dollar verloren. Man bekommt jetzt für einen Euro weniger als einen Dollar. Der Kursverlust wird zunehmend als Zeichen einer politischen und wirtschaftlichen Schwäche des Euro-Raums interpretiert. Deshalb seien stärkere Integrationsschritte, insbesondere eine stärker vergemeinschaftete Finanzpolitik, nötig, nicht zuletzt ein System zur Abfederung geopolitischer und ökonomischer Schocks.

Aber ist der niedrige Dollar-Kurs des Euros tatsächlich ein Grund zur Sorge? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ein ausgeprägtes Auf und Ab. Der bisherige Tiefstand wurde am 26. Oktober 2000 mit 0,8252 Dollar für einen Euro erreicht. Am 15. Juli 2008 war der Kurs mit 1,599 fast doppelt so hoch, ohne dass sich die fundamentalen Faktoren wesentlich geändert hätten.