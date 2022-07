Gastkommentar – Homo oeconomicus Nur Betongold: Die Illusion vom Vermögenszuwachs

Gute Nachrichten: Laut Bundesbank konnten die Deutschen mehr Geld auf die Seite legen. Zwischen 2009 und 2022 wuchs das Vermögen der privaten Haushalte real um etwa 1,3 Prozent pro Quartal. Eine erfreuliche Entwicklung, liegen wir doch bei den Privatvermögen deutlich hinter Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien.

Außerdem nahm der Bundesbank zufolge die Vermögensungleichheit ab. Haushalte, die weniger Geld hatten als der Durchschnitt, sparten mehr. Damit verringerte sich der Abstand zwischen ärmeren und reicheren Haushalten in Deutschland.

Wer überdurchschnittlich viel Vermögen besaß, der konnte vor allem von gestiegenen Immobilienpreisen profitieren. Im vergangenen Jahrzehnt stiegen die Immobilienpreise in Deutschland stark an. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank machte es für viele Investoren attraktiv, einen Kredit für den Hauskauf aufzunehmen.

Angesichts leerer Staatskassen dürften Rufe zunehmen, Vermögen höher zu versteuern. Das oberste Prozent träfe das erfahrungsgemäß nicht, weil dessen Vermögen überwiegend in Unternehmen gebunden sind. Ins Visier geraten regelmäßig hingegen diejenigen, die kein Betriebsvermögen und weniger Möglichkeiten zur Steuervermeidung haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Unter den Reichen in Deutschland konzentriert sich das Vermögen auf die besonders Wohlhabenden. 17 Prozent des Gesamtvermögens entfällt nach Rechnungen von Boston Consulting auf diejenigen, die über eine Million bis 20 Millionen Euro verfügen. Zum Vergleich: In Italien sind es 20 Prozent, in der Schweiz 42 Prozent und in den USA sogar 51 Prozent.

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums beyond the obvious, Unternehmensberater und Autor. Jeden Sonntag geht auf www.think-bto.com sein Podcast online. (Foto: Robert Recker/ Berlin) Der Autor

Sich bei der Besteuerung auf die „kleinen Millionäre“ zu konzentrieren führt im aktuellen Umfeld dazu, dass Scheingewinne belastet werden. Scheingewinne sind Vermögensänderungen, die nicht durch kommerzielle Tätigkeiten entstehen, sondern durch marktbedingte Preissteigerungen.

Die Immobilienpreise könnten in den nächsten Jahren wieder sinken

Wie die Bundesbank ausführt, waren es vor allem die Immobilienpreise, die seit 2009 gestiegen sind. Grundsteuer, Grunderwerbssteuer und Erbschaftssteuer setzen an diesen deutlich gestiegenen Marktwerten an. Gestiegene Marktwerte spiegeln aber weniger eine erhöhte Ertragskraft der Immobilien wider. Vielmehr haben die gesunkenen Finanzierungskosten das Angebot verknappt und somit den scheinbaren Wert in die Höhe getrieben.

>> Lesen Sie auch: US-Eigenheimgeschäft kämpft mit Gegenwind

Der Wertzuwachs ist damit nichts anderes als ein vorweggenommener künftiger Ertrag. Hinzu kommt das Risiko, dass die Immobilienpreise in den kommenden Jahren wieder fallen, weil die Nominalzinsen steigen, die Alterung der Gesellschaft die Nachfrage dämpft und Klimaauflagen zu Investitionen zwingen.

Der Vermögenszuwachs im vergangenen Jahrzehnt ist leider nur eine – vorübergehende – Illusion, geschaffen vom billigen Geld. Eine Basis für eine weitere Belastung durch den Staat ist er nicht.

Mehr: Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal viel stärker als gedacht – stagniert aber im zweiten