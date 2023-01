EU-Kolumne Putin könnte das Patt in der Ukraine länger durchhalten als der Westen

Das Kampfpanzer-Tabu fällt, weil die Eskalationsangst in Brüssel von der Angst vor einer neuen russischen Offensive überlagert wird. Allerdings ist das nicht die einzige Sorge.

Kriegsmüdigkeit dürfte sich im Westen schneller einstellen als in Russland. (Foto: AP) Wladimir Putin

Wladimir Putin kann den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen – allerdings verliert er ihn auch nicht. Die russischen Angreifer und ukrainischen Verteidiger liefern sich Stellungsgefechte um Ortschaften im Osten des Landes, größere Geländegewinne gab es zuletzt nicht mehr. Beide Seiten sind erschöpft nach elf Monaten Krieg.

Doch was, wenn Putin das Patt länger durchhält als die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer? Diese Sorge wird ungern ausgesprochen, aber wer sich in Brüssel umhört, spürt schnell, wie sehr sie die Spitzen von EU und Nato umtreibt. Darum wird jetzt die Lieferung von westlichen Kampfpanzern vorbereitet. Das Tabu fällt in der Hoffnung, dass immer schwerere westliche Waffen die Wende bringen.

„Wir dürfen Russland nicht unterschätzen“, mahnt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Handelsblatt-Interview. Die schlechte Moral und mangelnde Ausrüstung der russischen Truppen gleicht Putin damit aus, dass er immer neue Kräfte an die Front wirft.