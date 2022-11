Kommentar Den Höflichkeiten zum Trotz: Die Rivalität zwischen den USA und China wird weiter zunehmen

Das Treffen von Joe Biden und Xi Jinping auf Bali zeigt die Grenzen der Verständigung. Die USA werden China noch mehr unter Druck setzen – das wird auch Auswirkungen auf Deutschland haben.

Seite an Seite in tropischer Kulisse. (Foto: AP) Joe Biden und Xi Jinping in Bali

Man kann die Bedeutung des Treffens zwischen Joe Biden und Xi Jinping nicht hoch genug hängen. Vom US-Präsidenten und vom chinesischen Staats- und Parteichef hängt ab, wie sich die Welt in Kriegszeiten und nach einer Pandemie aufstellt: wirtschaftlich, technologisch, klimapolitisch.

Immerhin gab es auf Bali viele höfliche Formeln für die Kameras, sogar einen Händedruck – alles in allem viel „good will“, so der Eindruck. Beide Seiten setzen auf Pragmatismus, der aus der Not heraus geboren ist. Die gemeinsamen strategischen Interessen zwingen sie dazu.

Weder Biden noch Xi wollen riskieren, dass die Weltwirtschaft wieder abrauscht oder Nordkorea zu einer noch größeren Bedrohung wird. Deshalb werden die Drähte zur Kommunikation, von denen einige in den vergangenen Monaten durchtrennt wurden, wieder zusammengelötet. Allein das ist ein Erfolg, denn zwischenzeitlich hatte man fast gar nicht mehr miteinander gesprochen.