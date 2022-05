Kommentar Die FDP liefert nicht, was sich die Wähler von ihr versprochen haben

Wenn am Montag die Gremien der FDP zusammenkommen, ist der erste Schock der NRW-Wahl überwunden. Die Liberalen mussten am Wahlabend lange um den Einzug in den Landtag zittern.

Es wirkt auf den ersten Blick wie ein Betriebsunfall. Im Wahlkampf gab es keine Anti-FDP-Stimmung. Die Minister Joachim Stamp und Andreas Pinkwart arbeiteten respektiert in der schwarz-gelben Regierung und bekamen viel Lob dafür.

Unter Dauerbeschuss stand die Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Doch welcher Schulminister oder welche Schulministerin geriet in der Corona-Zeit nicht unter massiven Druck wütender Eltern? Die Demoskopen sahen deshalb durch die Bank ein Ergebnis von sieben bis acht Prozent für die FDP voraus.

Der Absturz fast unter die Fünf-Prozent-Marke hat deshalb vor allem bundespolitische Ursachen. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen gilt nicht umsonst als „kleine Bundestagswahl“. Der Bundestrend spielte wie bei der SPD, die ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhr, eine Rolle.

Unterm Strich kann man nach fünf Monaten Ampelregierung sagen: Die FDP liefert nicht, was sich ihre Wähler von ihr versprochen haben. Wieder einmal. Das war schon unter Guido Westerwelle so, der Steuersenkungen versprach, die nicht kamen. Jetzt droht sich die Geschichte zu wiederholen.

Die Ampelkoalition wollte mit einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft das Land nach vorne bringen. Doch die FDP-Wähler sehen viel Soziales und Ökologisches. Sie merken aber nicht, dass sich die FDP gegen ein weit darüber hinausgehendes Rundum-sorglos-Paket stemmt.

Es stimmt, die Grünen räumen derzeit alles ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Habeck besetzen in der Debatte um den Ukrainekrieg und die Unabhängigkeit vom russischen Öl und Gas die richtigen Ministerien. Auch hier könnte man Fehler begehen, doch Habeck und Baerbock nutzen ihre Chance.

Es herrscht der Eindruck, dass es mit der Marktwirtschaft nicht mehr weit her ist

Von den FDP-Ministerin kann man das nicht unbedingt sagen. Die innenpolitischen Ministerien haben es derzeit schwer, in der Öffentlichkeit durchzudringen. Das gilt für das Justiz- wie das Forschungsministerium.

Es würde aber schon reichen, wenn etwa Verkehrsminister Volker Wissing kurz vor der Wahl keine Böcke schießen würde. Dass dieser nicht sofort dementiert hat, horrende Subventionen für Elektroautos mitzumachen, ist ein grober handwerklicher Fehler.

Die FDP-Wähler sahen sich in ihrem Eindruck bestätigt: Mit der Marktwirtschaft ist es in der Ampel nicht mehr weit her, dafür feiert der Staat fröhliche Urständ. Die Erwartungen an das Digitalministerium sind ohnehin nicht mehr hoch. Es würde schon reichen, wenn man ohne Störung bei einer Bahnfahrt telefonieren könnte. Die Digitalisierung der Verwaltung ist längst zum Treppenwitz verkommen, und es gibt offenbar auch keinerlei Ambitionen, diesen Zustand zu beenden.

Einer Klärung bedürfte auch die Rolle der Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmerman. Während die FDP-Minister in der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen stramm die zurückhaltende Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigen, dominiert die Ausschussvorsitzende die mediale Öffentlichkeit mit der gegenteiligen Meinung. Wer soll das noch verstehen?

Aus dem Ermöglichungsminister sollte ein Machbarkeitsminister werden

Seine Rolle in der Ampel überdenken sollte aber auch der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister. Christian Lindner hat sich mit Lars Feld einen ausgewiesenen Ordnungspolitiker an die Seite geholt. Der Finanzminister wehrt sich gegen eine Übergewinnsteuer und Steuererhöhungen. Doch aus dem Ermöglichungsminister sollte ein Machbarkeitsminister werden, der sich zur Wehr setzt gegen die Grünen, die immer breitbeiniger in Berlin auftreten.

Die Fouls etwa von Wirtschaftsminister Habeck nehmen kein Ende. Wenn er den Mitarbeitern der Raffinerie in Schwedt verspricht, ihre Arbeitsplätze seien sicher, fügt er gerne hinzu: Das alles zahle Christian Lindner. Oder wenn es um die Entlastungspakete der Bürger geht, wird er nicht müde zu betonen: Der Bundesfinanzminister sei ein kluger Rechner, das bekomme er schon hin.

Zwei von vielen Beispielen. Einige politische Beobachter vermuten bei den Grünen schon lange einen Machbarkeitswahn mit dem Geld der Steuerzahler. Die FDP sollte sich wieder der Machbarkeit zuwenden: weniger Transfers, mehr angebotsorientierte Politik und ein wettbewerbsfähiges Steuersystem. Die liberale Wählerschaft will nämlich nach wie vor eine stabile Währung, seriöse Staatsfinanzen und keine Inflation.

