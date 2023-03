Kommentar Erhöhte Rezessionsgefahr: Die Bankenkrise hat Powells Mission einer „weichen Landung“ noch einmal erschwert

Die US-Notenbank hat die alte Vertrauenskrise noch nicht überwunden und muss nun durch neue Unwägbarkeiten steuern. Die Garantie aller Einlagen könnte helfen, die Gemüter zu beruhigen.

Der Fed-Chef befindet sich weiterhin auf einer schwierigen Mission. (Foto: Reuters) Jerome Powell

Jerome Powell hat seine Rolle einst mit einem Kapitän verglichen, der sein Schiff durch den Nebel steuert. Auch wenn der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Analogie schon 2018 verwendet hat – sie gilt heute immer noch. Man könnte sogar sagen: Der Nebel hat sich gerade noch einmal verdichtet.

Die neue große Frage lautet nun: Wie sehr wird werden die Folgen der Bankenkrise in den USA die Wirtschaft bremsen? Klar ist: Kleine Finanzinstitute haben die Kreditvergabe in den vergangenen Monaten schon deutlich eingeschränkt und werden nun noch vorsichtiger sein, an welche Haushalte und Unternehmen sie Geld verleihen. Wie stark das die Wirtschaft bremsen wird, ist indes offen.