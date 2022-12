Kommentar Gefangenenaustausch But gegen Griner: Menschlich verständlich, aber strategisch problematisch

Der Waffenhändler Victor But ist für Putin außerordentlich wertvoll. Brittney Griner hingegen hat keine sicherheitspolitische Bedeutung für die USA.

Russlands Rechte feiert die Rückkehr des Händler des Todes. (Foto: dpa) Viktor But

Die Freude über die Heimkehr der Basketballspielerin Brittney Griner ist in den USA groß – und das absolut zu Recht. Seit Anfang des Jahres war Griner wegen einer bei ihr gefundenen kleinen Menge Cannabisöl in den Händen der russischen Justiz. Zuletzt in einer Strafkolonie in der Republik Mordowien – die Region ist bekannt für ihre Straflager. Griners Aussicht bis zuletzt: neun Jahre Haft.

Vielleicht noch größer ist die Freude aber in Russland. Dort feiern Nationalisten die Rückkehr von Victor But, der den Spitznamen „Händler des Todes“ trägt. Auch im Kreml, wo man sich für den Deal eingesetzt hatte, dürfte die Genugtuung entsprechend ausfallen.

Denn But ist für Russlands Präsidenten Wladimir Putin äußerst wertvoll: Noch 2019 hatten russische Behörden gleich 15 Amerikaner auf einmal angeboten, um But aus der Haft in den USA zurück nach Russland holen zu können. Jetzt reicht eine einzige Person ohne besondere sicherheitspolitische Kenntnisse.