Kommentar Johnson stolpert nicht über einen politischen Disput, sondern über sich selbst

Der britische Regierungschef ist nach der nur knapp gewonnenen Vertrauensfrage politisch dauerhaft geschwächt. Seine Agonie birgt innen- wie außenpolitisch große Risiken.

Die Tories waren gewillt, dem politischen Hasardeur Johnson zu folgen, solange er ihnen die politische Macht im Land sicherte. (Foto: AP) Boris Johnson

Das Ergebnis liest sich wie ein Sieg, es fühlt sich jedoch wie eine Niederlage an. Boris Johnson hat das Misstrauensvotum seiner eigenen Fraktion mit 211 zu 148 Stimmen zwar gewonnen. Mehr als 40 Prozent seiner Parteifreunde haben jedoch gegen ihren eigenen Regierungschef gestimmt. Die Vertrauensfrage für den britischen Premierminister wurde am Montagabend auf dem Papier, aber nicht politisch beantwortet.

Das Misstrauen gegenüber Johnson ist so groß, dass er nach der Abstimmung politisch schwächer dasteht als vorher. Seinen Niedergang wird er hinausschieben, aber nicht aufhalten können. Alles, was jetzt in den kommenden Monaten folgen wird, sind Rückzugsgefechte eines Premiers auf Abruf, die dem Land, das in der schwersten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren steckt, weiter schaden können.