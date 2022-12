Kommentar Keine Entwarnung bei der Lebensversicherung

Die Zeiten für das einstige Lieblingsprodukt der Deutschen bleiben schwierig – trotz der leicht steigenden Verzinsung.

Dass die Neuabschlüsse in den vergangenen Monaten deutlich rückläufig waren, liegt an der hohen Inflation. (Foto: dpa) Lebensversicherung

Es ist nicht mehr als ein vorsichtiges Signal: Die Lebensversicherer zahlen ihren Kunden wieder etwas mehr Zinsen als in den Vorjahren. Der langjährige Abwärtstrend ist beendet: Der Marktführer Allianz gewährt seinen Kunden beim Bestseller Perspektiven nun 2,6 Prozent statt der 2,4 Prozent davor. Etliche andere Anbieter erhöhen ebenfalls.

Dennoch: Ein Ansturm auf Vertreterbüros im Land ist nicht zu erwarten.

Dass die Neuabschlüsse in den vergangenen Monaten deutlich rückläufig waren, liegt an der hohen Inflation, in der vielen Menschen der tägliche Bedarf näher ist als die Sorge um die Absicherung im Todesfall und im Alter. Wer hohe Nachzahlungen für Strom und Gas leisten muss, der spart häufig an der eigenen Absicherung. Hinzu kommt: Die Sinnhaftigkeit einer Lebensversicherung will sich nicht so recht erschließen, wenn die kleine Zinserhöhung für das eingezahlte Geld die Lücke zu zweistelligen Inflationsraten allenfalls in homöopathischen Dosen schließt.



Langfristiges Umsteuern