Kommentar Keine Impfstoffe, dafür Demokratiebelehrung: Europa und die USA müssen stärker um Partner in Lateinamerika werben

Die USA stehen vor einer Blamage, weil viele Staaten Lateinamerikas nicht zum Amerikagipfel erscheinen. Die Region schaut stattdessen nach Peking. Ein Warnzeichen auch für Europa.

Die Staatschefs der Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Amerika · Handelsvertrag der Völker (ALBA) beim Gipfel der Organisation. Einige von ihnen wollen nicht am Amerikagipfel mit Biden teilnehmen, einige sind nicht eingeladen. (Foto: Zurimac Campos/Presidencia Venezuela/dpa) Alba-Gipfel auf Kuba

Drei Vizestaatssekretäre des US-Außenministeriums haben in den vergangenen Wochen Brasilien besucht – zum ersten Mal seit Präsident Joe Bidens Amtsantritt. Die US-Spitzenbeamten wollten Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro dazu bewegen, am „Gipfel der Amerikas“ in dieser Woche teilzunehmen. Zum ersten Mal seit 1994 wird Washington in Los Angeles wieder Gastgeber eines Amerika-Gipfels sein. Doch Lateinamerikas Regierungen zeigen Washington die kalte Schulter.

Mexikos Präsident kommt nicht, weil die Diktatoren in Nicaragua, Venezuela und Kuba keine Einladungen bekommen haben. Weitere Staaten in der Karibik und Südamerika haben abgesagt. Bolsonaro will jetzt nach vielem Zureden doch noch erscheinen. Sicher aber ist selbst das noch nicht.

Für die USA ist das alles eine empfindliche Schlappe: Die führende Weltmacht ruft zum Gipfel – und niemand kommt. Wir in Europa sollten das als Warnzeichen sehen. Uns könnte es bald ähnlich ergehen. Und das ist in einer zunehmend polarisierten Welt eine beunruhigende Entwicklung.